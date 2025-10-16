Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

DKI Berperan Penting dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kamis, 16 Oktober 2025 – 22:05 WIB
DKI Berperan Penting dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
kenaikan harga beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Prabowo Subianto. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Meski lahan pertanian di Provinsi DKI Jakarta sangat minim, tetapi wilayah tersebut memiliki peran sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Pelaksana Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta dalam Menuju Indonesia Emas 2045’, Radian Azhar.

Menurut Radian, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas penduduk, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai konsumen.

Dia berujar, Jakarta juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, distribusi, dan stabilitas pangan bagi masyarakat.

“Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas penduduk, Jakarta memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, distribusi, dan stabilitas pangan,” kata Radian dalam sambutannya di Hotel Tavia, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (16/10).

FGD ini digelar hasil kolaborasi antara Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Hipka) dengan Majelis Wilayah KAHMI Jaya.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi.

Radian menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi sektor pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga kebijakan daerah.



TAGS   ketahanan pangan  DKI Jakarta  pangan  pertanian  Jakarta 
