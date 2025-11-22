Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

DKI Dapat Suntikan Dana Rp 1 Triliun dari Purbaya, Disalurkan untuk Ini

Sabtu, 22 November 2025 – 04:50 WIB
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan Bank Jakarta telah menerima dana dari sebesar Rp 1 triliun dari Pemerintah Pusat.

Dana suntikan ke Bank Daerah itu sesuai janji dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk disalurkan ke berbagai program.

“(Transfernya ke) Bank Jakarta. Itu dana yang seperti ke Bank Himbara. Penempatan dana dari pemerintah pusat yang ke Himbara, kami mendapat Rp 1 T (triliun),” ucap Yustinus di Balai Kota, Jumat (21/11).

Menurut Yustinus, dana tersebut telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan sekitar 2 pekan lalu.

Setelah ditransfer, dana tersebut langsung diserap dan disalurkan ke sejumlah program termasuk untuk BUMD dan kredit UMKM oleh Bank Jakarta.

“Rp 1 T ini kemungkinan ini awal, karena sambil melihat kemampuan kami menyerap. Sejauh yang kami terima (laporan) kemarin dari Dirut Bank Jakarta, itu sudah terserap,” tuturnya.

Meski demikian, Yustinus tidak mengetahui berapa total anggaran yang akan disalurkan oleh Kemenkeu ke Bank Jakarta.

“Nanti kami tunggu dari Kementerian Keuangan, tetapi mestinya kalau penyerapan bagus, kami juga bisa untuk mendapat tambahan,” tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana untuk DKI Jakarta.

