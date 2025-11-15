DKI Jakarta Juara Umum Kejurnas Catur 2025 di Sulbar, Hardiyanto Kenneth Masih Kurang Puas

Sabtu, 15 November 2025 – 14:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kontingen DKI Jakarta kembali menjadi juara umum Kejurnas Catur 2025 di Mamuju, Sulawesi Barat.

Wakil dari DKI Jakarta membawa pulang enam emas, dua perak dan enam perunggu.

Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth bersyukur dengan pencapaian yang diraih tersebut.

Namun demikian, dia masih kurang puas dengan perolehan medali.

Pada Kejurnas 2024, DKI Jakarta menjadi juara umum dengan membawa pulang sepuluh emas.

“Kalau juara umum, saya sudah memenuhi janji saya kepada Bapak Gubernur Pramono Anung. Namun, jujur saya kurang puas dengan perolehan medali ini, karena target kami sepuluh emas,” kata Hardiyanto Kenneth.

“Kami mengirim 38 atlet, tetapi hasilnya meleset ditambah lagi faktor empat atlet unggulan kami yang pasti memperoleh medali emas, berhalangan tidak bisa berangkat ke Mamuju,” ujar Bang Kent, panggilan akrab Hardiyanto Kenneth.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap para pecatur DKI Jakarta tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih.