Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

DKM Baitut Tholibin Salurkan Donasi untuk Peduli Bencana Sumatra, Target Setiap Pekan

Kamis, 04 Desember 2025 – 12:33 WIB
DKM Baitut Tholibin Salurkan Donasi untuk Peduli Bencana Sumatra, Target Setiap Pekan - JPNN.COM
Ki-Ka: Ketua DKM Kemendikdasmen, Mariman Darto, yang juga menjabat selaku Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta dan Ketua UPZ sekalligus Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Tholibin menyalurkan donasi jemaah untuk peduli bencana Sumatra. Bantuan tahap awal disalurkan DKM Baitut Tholibin kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) pada 2 Desember 2025 dengan nilai donasi Rp 100 juta.

Ketua UPZ sekalligus Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi mengatakan, penyaluran bantuan dana darurat sebesar Rp 100 juta untuk membantu ribuan warga pendidikan yang terkena dampak banjir bandang dan longsor.

"Sasaran kami tentunya sektor pendidikan, antara lain guru, siswa, sekolah dan fasilitas pendidikan," kata Didi saat menerima donasi jemaah dari DKM Baitut Tholibin.

Baca Juga:

Ketua DKM Kemendikdasmen, Mariman Darto, yang juga menjabat selaku Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah banjir yang melanda Sumatra terutama di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dia berharap donasi ini mampu mengurangi beban warga khususnya warga pendidikan.

Ke depan, selain pelayanan jemaah, fungsi Masjid Baitut Tholibin juga diarahkan untuk menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai saling tolong menolong, kepedulian terhadap sesama, dan membangun tanggung jawab sosial masyarakat. 

Baca Juga:

“Dengan cara ini semoga Masjid Baitut Tholibin mampu mensejahterakan dan memakmurkan warga jemaah dan warga sekitar. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian melalui infak dan shadaqah ke Masjid Baitut Thalibin,” imbuhnya. 

Mariman Darto juga menyampaikan apresiasi kepada pegawai Kemendikdasmen yang telah menunaikan pembayaran zakat secara rutin.

DKM Baitut Tholibin menyalurkan donasi untuk Peduli Bencana Sumatra, target setiap pekan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  DKM Baitut Tholibin  banjir sumatra  Kemendikdasmen 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp