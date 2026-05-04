DKPP Gelar Festival Etik 2026 Berhadiah Rp 45 Juta, Buruan Daftar

Senin, 04 Mei 2026 – 11:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi membuka pendaftaran lomba video kreatif dan lomba karya tulis jurnalistik.

Kompetisi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Etik 2026 yang digelar DKPP.

Sekretaris DKPP Syarmadani menjelaskan Festival Etik 2026 bertujuan untuk mendekatkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) serta kinerja lembaga kepada masyarakat luas.

"Program ini menunjukkan bahwa DKPP adalah lembaga yang inklusif. Kami membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu," ujar Syarmadani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5).

Menurut Syarmadani, penegakkan etik tidak akan maksimal tanpa adanya pengawasan dan perhatian dari publik.

Melalui Festival Etik ini, diharapkan aturan mengenai etika penyelenggara pemilu bisa lebih dipahami secara sederhana oleh masyarakat.

"Kami ingin penegakkan KEPP lebih membumi," lanjutnya.

Panitia telah menyiapkan total hadiah yang cukup menggiurkan, yakni mencapai Rp 45 juta. Lomba video kreatif dibuka untuk masyarakat umum, sementara lomba karya tulis dikhususkan bagi para jurnalis.