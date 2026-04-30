DLH DKI Siagakan 1.400 Petugas Saat Peringatan Hari Buruh di Monas

Kamis, 30 April 2026 – 19:14 WIB
Apel penyiagaan 1.400 petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk May Day di Monas. Foto: dokumentasi Dinas LH DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiagakan 1.400 petugas kebersihan untuk mendukung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada Jumat (1/5/2026).

Langkah itu dilakukan agar buruh dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman, aman, dan tetap dalam lingkungan yang bersih.

Peringatan May Day tahun ini diperkirakan dihadiri sekitar 300 ribu buruh dari berbagai daerah serta direncanakan turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, kesiapan pelayanan publik, termasuk penanganan kebersihan, menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan May Day bukan hanya momentum menyuarakan aspirasi pekerja, tetapi juga kesempatan memperkuat semangat gotong royong antara buruh, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kota bersama-sama.\

“May Day tahun ini menjadi momentum kolaborasi seluruh elemen. Kami ingin memastikan kegiatan berjalan lancar, nyaman, dan Jakarta tetap bersih. Semangat perjuangan pekerja juga dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Dudi.

Menurut dia, peringatan tahun ini juga memiliki makna tersendiri karena Menteri Lingkungan Hidup memiliki latar belakang sebagai aktivis buruh.

Hal itu dinilai memperkuat pesan bahwa isu ketenagakerjaan dan lingkungan hidup dapat berjalan beriringan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

