D'MASIV Diminta Bawakan Lagu Jangan Menyerah Saat Malam Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo meminta band D’MASIV untuk tampil saat acara malam Tahun Baru 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Tidak hanya itu, dia juga berpesan supaya D'MASIV membawakan salah satu hit paling populer yakni Jangan Menyerah.

“Kami sudah berpesan yang paling utama adalah pas pergantian itu di Bundaran HI, kami minta untuk D’MASIV. Judul lagunya 'Jangan Menyerah'. Karena untuk pesan lagu seperti ini kan nggak gampang,” kata Pramono dilansir Antara, Senin (22/12).

Selain D'MASIV, sejumlah artis-artis lain juga bakal tampil saat acara malam Tahun Baru 2026.

Akan tetapi, Pramono belum menyampaikan detail siapa saja bintang tamu yang turut memeriahkan.

“Karena tidak ada kembang api, maka yang ada adalah 'video mapping' yang dilakukan oleh drone yang tentunya tentang Sumatera, perhatian kami terhadap Sumatera,” jelas Pramono.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan acara doa bersama juga bakal diadakan di malam tahun baru.

“Musik-musik itu sudah mulai dari jam 19.00 WIB. Nanti lihat situasi. Apakah muhasabahnya itu di jam 22.00 WIB atau nanti jam 22.30 WIB. Karena kan juga nggak lama muhasabah seperti itu," bebernya.