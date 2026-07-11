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JPNN.com - Entertainment - Musik

D'MASIV Hingga Wika Salim Ramaikan Karnaval SCTV di Indramayu

Sabtu, 11 Juli 2026 – 09:09 WIB
D'MASIV Hingga Wika Salim Ramaikan Karnaval SCTV di Indramayu - JPNN.COM
Grup musik, D'MASIV di Halte TransJakarta Tosari, Jakarta pada Rabu (20/5). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, INDRAMAYU - Menjelang HUT ke-36, SCTV kembali menggelar panggung hiburan 'Karnaval SCTV' yang merupakan signature program roadshow SCTV.

Setelah sukses digelar di Kabupaten Jepara bulan lalu, Karnaval SCTV kali ini akan menyambangi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan menghadirkan deretan musisi papan atas Tanah Air serta bintang-bintang sinetron SCTV untuk menyapa masyarakat Indramayu dan sekitarnya.

Karnaval SCTV berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026 hingga Minggu, 12 Juli 2026 bertempat di Sport Center Indramayu – Jawa Barat.

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Ben Kasyafani, Fanny Ghassani, Anwar BAB, dan Kayla The Icon siap memandu kemeriahan Karnaval SCTV selama dua hari berturut-turut di Kabupaten Indramayu.

SCTV menyiarkan secara langsung Karnaval SCTV pada Sabtu, 11 Juli 2026 pukul 14.00 WIB dengan penampilan spesial dari Bian Gindas, Rizwan Fadilah, dan Wika Salim.

Bintang sinetron Sebening Cinta yakni Zoe Jackson, Rizky Nazar, Fandy Christian, dan Dosma Hazebosch juga akan turut serta memeriahkan Karnaval SCTV di Sabtu siang.

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Pada Minggu pagi SCTV akan hadir kembali secara langsung mulai pukul 07.00 WIB bersama bintang sinetron Asmara Gen Z yakni Egidius Edit, Shendy Kurnia, Alfariz, dan Alejandro Mariano.

Grup musik Five Minutes serta Indra Sinaga dan Vita Alvia juga turut hadir menyemarakkan Karnaval SCTV pada Minggu pagi.

Menjelang HUT ke-36, SCTV kembali menggelar panggung hiburan 'Karnaval SCTV' yang merupakan signature program roadshow SCTV.

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TAGS   Karnaval SCTV  Dmasiv  wika salim  SCTV 

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