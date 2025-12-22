D'MASIV Memulai Era Baru

D'MASIV Memulai Era Baru

Kamis, 21 Mei 2026 – 00:30 WIB
Grup musik, D'MASIV di Halte TransJakarta Tosari, Jakarta pada Rabu (20/5). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik D'MASIV akhirnya resmi memasuki era baru. Setelah 20 tahun menjadi band asuhan Musica Studios, D'MASIV kini memilih jalur independen dengan mendirikan label sendiri.

Band beranggotakan Rian (vokal), Rama (gitar), Kiky (gitar), Rai (bas), dan Why (drum) itu mengaku sudah memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

"Kami sekarang sudah independen setelah hampir 20 tahun bersama dengan record label yang sebelumnya. Jadi kami kini punya record label sendiri, semuanya dikerjakan sendiri juga," kata Rian D'MASIV di Halte TransJakarta Tosari, Jakarta pada Rabu (20/5).

"Tentunya jasa besar Musica Studios tidak akan pernah kami lupakan," tambahnya.

Tidak hanya status saja yang berganti, D'MASIV juga melakukan berbagai perubahan.

D'MASIV bahkan sengaja mengubah image hingga logo band untuk menyongsong era baru.

"Karena serba independen, kami kini melibatkan creative director untuk menjaga kualitas konten, mulai dari gaya busana hingga foto yang rilis di media sosial. Sebelumnya semua terasa random, sekarang kami lebih memikirkan konsep secara matang," ucap Rian D'MASIV.

Era baru D'MASIV juga ditandai dengan karya terbaru. Sebelum merilis album, D'MASIV meluncurkan lagu baru yang berjudul On Our Own.

D'masiv  Musica Studios 
