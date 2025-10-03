DNA Symposium Indonesia: Eksplorasi Masa Depan Ekonomi Indonesia dan ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Drew Network Asia (DNA) bersama Makarim & Taira S. menyelenggarakan DNA Symposium Indonesia 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, dengan tema “Indonesia & ASEAN Beyond 2025: Economic Outlook and Investment Pathways”.

Acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan praktisi hukum untuk membahas masa depan ekonomi Indonesia dan ASEAN di tengah tantangan geopolitik global dan peluang pertumbuhan baru.

Sebagai momentum penting pasca transisi kepemimpinan nasional, simposium ini menjadi forum strategis untuk mengulas arah ekonomi Indonesia dan perannya di kawasan.

Dengan ketidakpastian global yang terus berlanjut, forum ini menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan peluang investasi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, termasuk pertanian, kesehatan, dan energi.

Acara ini menghadirkan format interaktif berupa keynote speech, diskusi panel, dan fireside chat yang memberikan wawasan secara menyeluruh.

Topik yang dibahas mencakup ketahanan pangan dan investasi pertanian, transformasi sistem kesehatan, hingga roadmap transisi energi menuju masa depan berkelanjutan.

Diskusi akan dipandu oleh moderator berpengalaman dari firma anggota DNA, termasuk Alan Adcock (Tilleke & Gibbins), Vincent Ariesta Lie dan Frederick Simanjuntak (Makarim & Taira S.), Marhaini Nordin (Shearn Delamore & Co.), Hilton King (Makarim & Taira S.), Manuel Gonzales (MVGS), serta Julian Kwek (Drew & Napier LLC).

Simposium ini diharapkan mampu memetakan tantangan sekaligus menghadirkan perspektif praktis untuk mengubah potensi ekonomi menjadi peluang nyata bagi Indonesia dan ASEAN.