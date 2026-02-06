Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

DNIKS Dorong Penguatan Organisasi Sosial untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jumat, 06 Februari 2026 – 11:48 WIB
Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNKIS) A Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi (ketiga kanan) menyerahkan buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada Friederich Batari (Wartawan JPNN.com) saat acara silaturahmi dan peluncuran buku di kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Foto: Humas DNIKS

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendi Choirie atau biasa disapa Gus Choi menyatakan perlunya penguatan organisasi sosial yang bermitra dengan pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Effendi Choirie pada acara peluncuran Buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada wartawan di Kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua umum DNIKS Rudi Andries, Zarman Syah, Sekretaris Badan Pakar DNIKS Manimbang Kahariyadi, Ketua DNIKS Loretta Kartikasari dan Agus Eko Cahyono.

Menurutnya, sejak awal organisasi sosial difokuskan untuk menangani penyandang disabilitas dengan berbagai ragam kebutuhan, seperti disabilitas fisik, pendengaran, dan penglihatan, serta kelompok masyarakat miskin.

Seiring perkembangannya, perhatian juga diperluas kepada kelompok lanjut usia dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Dalam perjalanannya, organisasi kesejahteraan sosial kemudian berkembang hingga ke daerah dengan membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

LKS tersebut berfungsi sebagai lembaga koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di daerah, dengan keanggotaan yang terdiri dari yayasan dan perkumpulan sosial.

Gus Choi menjelaskan DNIKS dan LKS tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan negara.

Ketum DNIKS Gus Choi menyatakan perlunya penguatan organisasi sosial yang bermitra dengan pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

