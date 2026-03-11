Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Doa Anak Yatim Mengetuk Pintu Langit, Semoga Harapan PPPK Diangkat PNS Dikabulkan

Rabu, 11 Maret 2026 – 14:59 WIB
Doa Anak Yatim Mengetuk Pintu Langit, Semoga Harapan PPPK Diangkat PNS Dikabulkan
Sebanyak 50 anak yatim mendapatkan santunan dari ASN PPPK yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FOKAP) Kabupaten Serang. Foto dokumentasi FOKAP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 anak yatim mendapatkan santunan dari ASN PPPK yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FOKAP) Kabupaten Serang. 

Santunan yang rutin dilaksanakan FOKAP Kabupaten Serang setiap Ramadan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus buka puasa bersama.

Ketua umum FOKAP Heti Kustrianingsih mengaku sangat terharu ketika anak-anak yatim mendoakan semua ASN PPPK. 

"Kami sampai menangis ketika anak-anak yatimnya mendoakan agar hajat ASN PPPK diangkat menjadi PNS dikabulkan Allah SWT," kata Heti kepada JPNN, Rabu (11/3/2026).

Heti menambahkan, ketika ikhtiar melalui pendekatan dan lobi-lobi antarmanusia belum membawakan hasil, kini mereka menggunakan kekuatan jalur langit untuk memohon agar bisa jadi PNS.

PNS menjadi idaman hampir seluruh ASN PPPK dan doa anak yatim bisa mengetuk pintu langit.

"Kami yakin doa-doa anak yatim bisa menembus arasy dan mengetuk pintu-pintu langit," ucapnya.

Dia yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Semua bisa terjadi termasuk hal yang tidak mungkin diterima nalar manusia.

Doa anak yatim mengetuk pintu langit, semoga harapan PPPK diangkat menjadi PNS dikabulkan

