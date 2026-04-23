Doa Bersama di Gunung Padang, Seruan Tobat Ekologis di Hari Bumi

Kamis, 23 April 2026 – 12:01 WIB
Doa lintas spiritual digelar di Gunung Padang saat Hari Bumi, serukan tobat ekologis. Foto: PWI

jpnn.com, CIANJUR - Kegiatan doa lintas spiritualitas bertepatan dengan peringatan Hari Bumi digelar di Gunung Padang pada Rabu (22/4/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari seruan refleksi atas kondisi lingkungan dan kehidupan sosial.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia sekaligus Bendahara PWI DKI Jaya, Dar Edi Yoga. Doa dipusatkan di Teras 5 Gunung Padang dengan melibatkan berbagai elemen lintas komunitas.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tokoh agama, serta komunitas lingkungan. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh para bhiksu dan insan pers.

Dalam keterangannya, Dar Edi Yoga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan panggilan kesadaran untuk menjaga bumi dari kerusakan yang semakin meningkat.

“Kami tidak datang untuk meminta, tetapi untuk bersujud dalam syukur dan kesadaran. Bumi ini bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dijaga,” ujarnya.

Dia menilai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya disebabkan faktor teknis, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam.

“Jika manusia lupa cara menghormati bumi, maka alam akan mengingatkan dengan caranya sendiri,” lanjutnya.

doa bersama  Gunung Padang  Hari Bumi  PWI 
