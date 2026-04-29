JPNN.com - Entertainment - Seleb

Doa dan Harapan Deswita Maharani Untuk Syifa Hadju dan El Rumi

Rabu, 29 April 2026 – 18:35 WIB
Ferry Maryadi dan Deswita Maharani. ilustrasi. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Syifa Hadju dan El Rumi telah resmi menikah pada Minggu (26/4) lalu.

Sebagai salah seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, Deswita Maharani merasa senang dan lega melihat aktris 25 tahun itu menemukan pendamping hidup yang dia kenal baik secara pribadi.

"Jadi ada sebuah rasa bangga sih melihat dia. Bangga, bahagia, lega melihat dia akhirnya dipinang dan dijodohkan dengan orang yang enggak jauh-jauh dari lingkungan kami juga, yang aku sama Akang juga kenal secara pribadi," ujar Deswita Maharani di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, dia lantas mengungkapkan doa serta harapannya terhadap Syifa Hadju dan El Rumi.

Istri Ferry Maryadi itu berdoa agar rumah tangga pasangan tersebut selalu diridai oleh Tuhan.

"Doanya, mudah-mudahan rumah tangga mereka diridai Allah untuk bisa menjalani," ucap Deswita Maharani.

Dia pun sempat menyampaikan pesan-pesan soal pernikahan kepada Syifa Hadju.

Deswita Maharani berharap agar pasangan muda itu bisa menikmati segala fase yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahannya nanti.

