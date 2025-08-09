Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Doa dan Harapan Tokoh Nasional di HUT Ke-68 Provinsi Riau

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 12:40 WIB
Doa dan Harapan Tokoh Nasional di HUT Ke-68 Provinsi Riau - JPNN.COM
Dua tokoh nasional, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Mohammad Iqbal saat menghadiri perayaan HUT ke 68 Riau. Foto:Diskominfo Riau.

jpnn.com, RIAU - Perayaan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Riau yang dirangkai dalam Pekan Budaya Melayu Serumpun berlangsung meriah di Jalan Sultan Syarif Kasim, Jumat (8/8) malam.

Dua tokoh nasional, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Mohammad Iqbal, turut hadir dan menyampaikan doa untuk kemajuan Bumi Lancang Kuning.

Menteri Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada seluruh masyarakat Riau.

Dia berharap provinsi Riau terus berkembang di segala bidang, terutama dalam pelestarian budaya Melayu.

“Dirgahayu Provinsi Riau yang ke-68. Semoga makin maju, dan tahniah kepada seluruh masyarakat Riau serta rumpun Melayu yang telah menjaga budaya ini dengan penuh cinta,” ujar Fadli Zon.

Fadli menekankan bahwa Pekan Budaya Melayu Serumpun bukan sekadar perayaan, tetapi momentum mempererat persatuan melalui warisan budaya.

“Budaya bukan hanya peninggalan, tapi bekal untuk melangkah ke masa depan dengan jati diri yang kokoh,” tegasnya.

Sementara itu, Komjen Mohammad Iqbal yang pernah menjabat Kapolda Riau 2022–2025 juga menyampaikan harapannya.

