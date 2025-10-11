Doa Kapolda Riau sebelum PSPS Pekanbaru Menundukkan Sriwijaya FC   

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Kemenangan PSPS Pekanbaru atas Sriwijaya FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Jumat (10/10/2025), bukan hanya tentang gol semata.

Di balik kemenangan itu, tersimpan momen haru penuh kehangatan antara Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan para suporter PSPS Curva Nord, yang memperlihatkan wajah sepak bola Riau yang damai dan beradab.

Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, suasana di luar stadion tampak berbeda.

Bukan hanya deru drum suporter dan warna biru langit sore yang mencolok, tetapi juga pemandangan tak biasa Kapolda Riau berbaur dengan para suporter PSPS, duduk bersama di taman depan stadion.

Irjen Herry tidak datang untuk seremoni resmi. Ia hadir untuk berdoa dan makan bersama suporter, sebagai bentuk dukungan dan pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan doa bersama yang dipimpin Dirintelkam Polda Riau Kombes Wimboko, diikuti ratusan suporter dan aparat.

Dalam keheningan sore itu, semua menyatukan harapan agar sepak bola Riau bisa kembali menjadi kebanggaan dan simbol persaudaraan.

Seusai berdoa, suasana berubah hangat. Nasi kotak sederhana dari Dapur Umum Korps Brimob Polda Riaudibagikan kepada para suporter.