Doa Khusus Bojan Hodak untuk 4 Pemain Persib Bandung yang Dipanggil Timnas Indonesia

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengirimkan doa terbaik peada empat pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia.

Dua penggawa Persib bergabung timnas senior, yakni Beckham Putra dan Marc Klok. Adapun dua nama lainnya masuk skuad timnas U-23, yaitu Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

Harapan dan Doa Bojan Hodak

Hodak menyambut positif pemanggilan tersebut. Menurutnya, hal itu bisa menjadi motivasi bagi pemain Persib yang lain.

"Saya pikir, ini baik untuknya. Marc Klok dan Beckham keduanya dipanggil, dan saya pikir ini positif dan menginspirasi," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis, 21 Agustus 2025.

Momen Spesial Marc Klok

Hodak juga gembira melihat Klok mendapat panggilan pertama kalinya di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert.

Pemain naturalisasi itu akhirnya kembali ke tim nasional setelah tampil konsisten bersama Persib dalam beberapa laga terakhir.

"Marc Klok bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia bermain sedikit berbeda dari sebelumnya."

"Posisi yang berbeda, dan saya senang bahwa pada akhirnya dia dipanggil. Artinya, mereka mengakui permainannya yang baik," katanya.