Doa Kiai Zulfa Mustofa di Depan Prabowo pada Peresmian 62.000 Rumah Subsidi

jpnn.com, BATANG - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, memimpin doa dalam acara Peresmian Akad Massal 62.000 Unit KPR Subsidi dan KUR Perumahan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Agenda nasional tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri, kepala daerah, serta ribuan penerima manfaat yang mengikuti secara luring maupun daring dari 36 provinsi.

Suasana berlangsung khidmat ketika KH Zulfa mengajak seluruh hadirin menundukkan kepala seraya memanjatkan doa agar ikhtiar pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat keberkahan dan pertolongan Allah SWT.

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Dalam doanya, KH Zulfa mengingatkan pentingnya keberpihakan seorang pemimpin kepada masyarakat kecil sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah bagi sebuah negeri.

"Sesungguhnya Allah akan menolong satu bangsa, satu negeri ketika pemimpinnya begitu menyayangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpenghasilan rendah," ungkap KH Zulfa, Kamis (30/7).

KH Zulfa kemudian melanjutkan doa dengan memohon agar Allah SWT senantiasa meridai dan menolong Presiden Prabowo Subianto dalam mengemban amanah memimpin bangsa Indonesia.

"Karena dari doa merekalah, doa mereka membuat pemimpin kami Engkau ridai dan Engkau tolong membangun negeri ini," sambungnya.

Selain mendoakan pemimpin, KH Zulfa juga memohon agar rumah-rumah subsidi yang diserahkan pemerintah tidak hanya menjadi tempat berteduh, tetapi juga menghadirkan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.