Doa Lintas Agama untuk Kesembuhan James F. Sundah

jpnn.com, NEW YORK - Pihak keluarga akan mengadakan acara doa

bersama lintas iman bagi James F. Sundah pada Selasa, 14 April 2026, mulai pukul 19:00 WIB secara online melalui Zoom.

Acara doa bersama tersebut akan dipandu oleh Pendeta Yudiet Tompah bagi yang beragama Kristen dan Gus Dida Prassidha untuk yang beragama Islam.

Kegiatan terbuka untuk umum dan berlangsung secara sederhana serta khidmat dengan tujuan utama menyatukan doa dari berbagai kalangan dan negara demi kesembuhan James F. Sundah.

Priscillia Sundah Suntoso selaku istri James F. Sundah, mengungkap kondisi terkini sang suami.

Setelah menjalani perawatan kesehatan di RS Memorial Sloan Kettering, New York City, USA pada 14 Maret 2026, James telah kembali ke rumah untuk mendapatkan perawatan yang lebih tenang dan nyaman bersama

keluarga.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif serta dukungan dari teman-teman SWARA dan Unity In Diversity (UID) yang telah membantu dan mendampingi pihak keluarga dalam menyelenggarakan Doa Bersama Lintas Agama bagi James ini,” ungkap Priscillia.

James F. Sundah yang merupakan pencipta lagu Lilin Lilin Kecil, sempat dirawat intensif di Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York.

Pria berdarah Manado dan lahir di Semarang, 1 Desember 1955 itu mengalami penyakit kanker paru-paru yang diderita sejak 2 tahun lalu.