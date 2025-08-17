Close Banner Apps JPNN.com
Doa untuk Republik Tercinta, Kaesang Gelorakan Program Presiden Prabowo

Minggu, 17 Agustus 2025 – 10:47 WIB
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berbicara di acara Doa untuk Republik Tercinta bersama Pemuka Agama Ustaz Das'ad Latif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Sabtu (16/8/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bicara soal makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Doa untuk Republik Tercinta bersama Pemuka Agama Ustaz Das'ad Latif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Dia menegaskan bahwa kemerdakaan bukan kata yang hanya digunakan dalam pidato, tetapi juga harus diwujudkan, khususnya oleh anak-anak muda.

“Masyarakat Indonesia harus merdeka dari kebodohan,” kata Kaesang di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).

“Kedua, merdeka dari kesengsaraan. ini harus dilakukan oleh anak anak muda seperti semuanya di sini,” tambah dia.

Terakhir, Kaesang menyebut kemerdekaan berarti masyarakat Indonesia terbebas dari kelaparan.

Lebih lanjut, Kaesang menilai program-program yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia.

Misalnya, program Sekolah Rakyat yang dinilai membantu anak-anak di Indonesia untuk bisa terbebas dari kebodohan.

