Dodi Apriansyah Sabet PR Persons Awards Setelah Sukses Jaga Keseimbangan Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Corporate Secretary PT Jasa Raharja, Dodi Apriansyah meraih penghargaan PR Persons Awards 2025 yang digelar dalam rangkaian Indonesia PR Awards 2025 oleh The Iconomics di Jakarta.

Penghargaan ini mengukuhkan peran strategis Corporate Secretary sebagai garda depan dalam menjaga reputasi perusahaan.

Bagi Jasa Raharja, reputasi yang baik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, terutama karena perusahaan memegang amanah besar dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban

kecelakaan lalu lintas.

“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya, melainkan untuk seluruh insan Jasa Raharja yang terus bekerja keras memastikan komunikasi kami dengan para pemangku kepentingan berjalan transparan, akurat, dan dapat dipercaya,” ujar Dodi dalam siaran persnya, Rabu (17/9).

Sebagai wajah komunikasi perusahaan, Dodi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara komunikasi internal dan eksternal.

Di sisi internal, dia memastikan seluruh karyawan memahami pentingnya konsistensi pesan dan keterbukaan informasi.

Sementara di sisi eksternal, aktif menjalin hubungan dengan pemerintah, media, mitra kerja, dan masyarakat guna menjaga kredibilitas perusahaan di mata publik.

Jasa Raharja menilai bahwa di tengah derasnya arus informasi, konsistensi dan respons cepat adalah kunci agar reputasi perusahaan tetap terjaga.