DOGO Power Hadirkan Solusi Penyimpanan Energi Grid-Forming

jpnn.com, JAKARTA - Di ajang Indonesia International Coal & Energy Exhibition 2026, DOGO Power mengusung tema "Lighting Up the World with Economical, Reliable, and Stable Green Power", memperkenalkan solusi terpadu berupa sistem penyimpanan energi grid-forming dan microgrid untuk pertambangan hijau yang menjawab tantangan utama dalam transisi energi di sektor pertambangan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut data Global Energy Monitor, tambang batu bara di Indonesia menghasilkan sekitar 58 juta ton CO,e emisi metana per tahun. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi metana tambang terbesar di dunia.

Kondisi ini turut mendorong kebutuhan industri terhadap solusi energi yang lebih rendah karbon dan efisien.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Penerapan K3 Wajib di Industri Pertambangan

"DOGO Power menawarkan layanan energi hijau sepanjang siklus operasional bagi perusahaan tambang lokal, serta mendukung transformasi industri pertambangan Indonesia menuju kegiatan operasional yang rendah karbon dan lebih efisien," ujar perwakilan DOGO Power Pan Pamela.

Di tengah gelombang transisi energi global, industri pertambangan konvensional makin cepat bertransformasi menuju model bisnis berkelanjutan. Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, serta salah satu pusat pertambangan dunia, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia berhadapan dengan dua tantangan, yakni menjaga keamanan pasokan energi sekaligus menjalankan transformasi hijau.

Melalui teknologi "4S Grid-Forming" yang dikembangkan secara mandir, DOGO Power menyatukan empat sistem utama, yakni manajemen energi, manajemen daya, konversi penyimpanan energi, dan manajemen baterai.

Baca Juga: Industri Pertambangan Jadi Penggerak Ekonomi Lokal di Berbagai Daerah

Dengan arsitektur terpadu dan kolaborasi cerdas antarsistem, DOGO Power membangun ekosistem energi yang aman, efisien, dan terintegrasi bagi aktivitas pertambangan Fondasi Teknologi 4S yang Menjawab Tantangan Energi di Area Tambang Solusi microgrid untuk pertambangan hijau yang dipamerkan DOGO Power mencakup seluruh rantai operasional pertambangan, dan mampu mengatasi tantangan energi di area tambang off-grid.

Pertama, teknologi penyimpanan energi grid -forming mendukung pasokan listrik stabil yang setara dengan jaringan listrilk utama. Berbeda dari teknologi grid-following konvensional, sistem ini mampu beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik utama, serta secara otomatis menjaga stabilitas tegangan dan frekuensi listrik.