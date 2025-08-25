Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Doja Cat Rilis Lagu Baru dan Gelar Tur Australia hingga Asia

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Doja Cat Rilis Lagu Baru dan Gelar Tur Australia hingga Asia
Doja Cat, penyanyi asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Kemosabe Records

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Doja Cat kembali dengan single dan video musik baru yang berjudul Jealous Type.

Lagu yang dirilis via Kemosabe Records/RCA Records itu diproduseri oleh Jack Antonoff (Taylor Swift, Lorde) dan Y2K (Ariana Grande, Tate McRae).

Sementara itu, video musik Jealous Type disutradarai oleh Boni Mata dan direkam di Los Angeles.

Doja Cat pertama kali memperkenalkan lagu Jealous Type dalam kampanye Summer '25 bersama Marc Jacobs.

Adapun Jealous Type akan muncul dalam album studio kelima, Vie, yang direncanakan rilis pada 26 September 2025.

Selain merilis lagu baru, Doja Cat juga mengumumkan tur pertama di Selandia Baru, Australia, dan Asia.

Tur bertajuk Ma Vie World Tour akan dimulai pada Selasa, 18 November 2025 di Spark Arena Auckland.

Pemilik nama asli Amala Ratna Zandile Dlamini itu bakal singgah ke Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokyo, dan kota-kota lain sebelum berakhir pada Minggu, 21 Desember di Kaohsiung Arena.



