Dokter Anak Sebut Kurang Vitamin D Bisa Picu Stunting hingga Autisme

Sabtu, 06 Desember 2025 – 21:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Spesialis Anak, Caessar Pronocitro menyoroti pentingnya Vitamin D bagi kesehatan anak.

Dokter Caessar memperingatkan dampak serius yang timbul jika anak mengalami defisiensi vitamin tersebut.

Menurut Dokter Caessar, kekurangan Vitamin D tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti stunting, obesitas, autisme, hingga munculnya alergi.

Baca Juga: 4 Makanan Kaya Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tubuh

Selain itu, defisiensi juga berisiko menyebabkan penyakit tulang lunak pada anak, yang biasanya ditandai dengan gejala fisik, seperti kelemahan otot.

Dokter Caessar menekankan peran Vitamin D sangat krusial, karena mempengaruhi aspek fisik hingga sistem pertahanan tubuh.

"Vitamin D memiliki peran efikasi yang sangat penting bagi anak, mulai dari membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk membentuk tulang yang kuat serta mencegah tulang lunak, hingga meningkatkan fungsi sistem imun sehingga anak lebih tahan terhadap infeksi saluran napas berulang," kata Dokter Caessar menjelaskan di Sudirman, Jakarat Selatan, baru-baru ini.

Terlebih dari itu, Dokter Caessar menjelaskan manfaat Vitamin D tidak hanya terbatas pada kesehatan tulang dan daya tahan tubuh semata.

Zat ini turut berkontribusi signifikan pada perkembangan otak anak, terutama fungsi kognitif dalam pembentukan dan perlindungan sel saraf.