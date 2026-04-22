JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Dokter Ayu Widyaningrum Ukir Prestasi di Global Health Awards 2026

Rabu, 22 April 2026 – 11:26 WIB
Dokter Ayu Widyaningrum Ukir Prestasi di Global Health Awards 2026 - JPNN.COM
Owner Widya Aesthetic Clinic, dr. Ayu Widyaningrum menerima penghargaan di ajang Global Health Awards 2026. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik Widya Aesthetic Clinic, dr Ayu Widyaningrum mencatatkan prestasi di kancah internasional setelah meraih penghargaan Innovative Medical Centre of The Year Asia-Pacific 2026 dalam ajang Global Health Awards 2026.

Penghargaan tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur yang berkontribusi dalam inovasi layanan estetika berbasis medis di kawasan Asia-Pasifik.

Penghargaan itu diumumkan dalam rangkaian Healthcare Insights & Leadership Forum 2026 yang digelar di Grand Hyatt, Jakarta, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan dari dalam dan luar negeri.

Ayu Widyaningrum menilai penghargaan ini merupakan salah satu ajang bergengsi di tingkat internasional yang diikuti berbagai institusi kesehatan.

“Saya senang dan tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan ini,” ujar dr Ayu, seusai menerima penghargaan di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (21/4) malam.

Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan atas inovasi yang dia kembangkan melalui pendekatan layanan estetika yang mengutamakan aspek medis dan keselamatan pasien.

Dia menjelaskan bahwa selama ini dirinya mendorong pengembangan terapi estetika yang tidak hanya berorientasi pada kecantikan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh.

Berbagai inovasi yang dikembangkan meliputi terapi skin booster dan perawatan anti-aging yang dirancang aman, termasuk bagi pasien dengan kondisi medis tertentu.

Pemilik Widya Aesthetic Clinic, dr Ayu Widyaningrum raih penghargaan kesehatan bergengsi se-Asia-Pasifik 2026.

