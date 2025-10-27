Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dokter Cabul RSHS Bandung Priguna Dituntut 11 Tahun Penjara

Senin, 27 Oktober 2025 – 20:15 WIB
Dokter Cabul RSHS Bandung Priguna Dituntut 11 Tahun Penjara - JPNN.COM
Dokter cabul residen RSHS Bandung Priguna Anugrah Pratama saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Dokter Residen RSHS Bandung Priguna Anugerah Pratama, terdakwa kasus pemerkosaan keluarga pasien, dituntut sebelas tahun pidana penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (27/10/2025).

Terdakwa juga dituntut membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 137 juta.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Nur Sricahyawijaya mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) menilai Priguna terbukti telah melakukan pidana pemerkosaan yang merusak masa depan dan kehormatan korban.

Baca Juga:

“Pidana penjara terhadap terdakwa dr PAP selama 11 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan,” kata Cahya di Bandung.

Dia melanjutkan tuntutan lain, terdakwa dituntut denda Rp 100 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Selain itu, menuntut pidana tambahan, yaitu membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 137 juta.

Baca Juga:

"Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi berdasarkan perhitungan LPSK total keseluruhan sebesar Rp 137.879.000," ujarnya.

Kata Cahya restitusi tersebut akan diserahkan untuk tiga orang korban. Apabila restitusi tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama enam bulan.

Mantan Dokter Residen RSHS Bandung Priguna Anugrah Pratama, terdakwa kasus pemerkosaan keluarga pasien dituntut sebelas tahun penjara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rshs bandung  Dokter Cabul  Dokter Priguna Anugerah  Priguna Anugerah Pratama 
BERITA RSHS BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp