Dokter di Siak Bundir Gegara Terlilit Pinjol, Ini Pesan Terakhirnya untuk Istri

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:28 WIB

jpnn.com, SIAK - Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kematian dr. Alex Cristo Loris yang ditemukan tewas di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak.

Selain memastikan korban meninggal akibat bunuh diri, Polres Siak mengungkap adanya dugaan tekanan finansial, termasuk persoalan pinjaman online (pinjol), yang menjadi salah satu faktor pemicu.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan penyelidikan secara ilmiah (scientific crime investigation).

Melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), autopsi, pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau, digital forensik, hingga psikologi forensik.

“Dari seluruh rangkaian penyelidikan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Penyebab kematian korban disimpulkan sebagai akibat dari perbuatannya sendiri,” kata Sepuh, Selasa (5/8).

Dalam penyelidikan digital forensik terhadap telepon genggam korban, polisi menemukan sebuah pesan yang belum sempat terkirim kepada istrinya. Isi pesan tersebut berbunyi: Maaf sayang, aku udah enggak tertolong lagi.

Selain itu, penyidik juga menemukan riwayat percakapan yang mengindikasikan korban memiliki persoalan utang pinjaman online, disertai indikasi penggunaan uang dalam jumlah besar untuk suatu aktivitas tertentu.

Polisi juga menemukan catatan pribadi korban yang masih terkunci menggunakan sistem keamanan perangkat.