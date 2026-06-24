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JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Dokter Dianca Jelaskan soal Treatment Estetika Natural, Utamakan Karakter Asli Wajah

Rabu, 24 Juni 2026 – 18:26 WIB
Dokter Dianca Jelaskan soal Treatment Estetika Natural, Utamakan Karakter Asli Wajah - JPNN.COM
Dokter Dianca Oetama, M.Biomed (AAM) dalam rangkaian AMUSE 2026 Session INSPIRE bersama Haju Medical di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang. Foto: dok Haju Medical

jpnn.com, JAKARTA - Seiring berkembangnya tren dalam dunia estetika, facial contouring treatmen  kini tidak lagi hanya berfokus pada perubahan bentuk wajah secara visual.

Pendekatan modern kini menekankan pentingnya analisis struktur wajah secara menyeluruh, mulai dari proporsi, keseimbangan, hingga harmoni antar area wajah.

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, perawatan dapat dirancang secara lebih personal untuk menghasilkan hasil yang optimal tanpa menghilangkan karakter alami setiap pasien.

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Hal ini disampaikan dr. Dianca Oetama, M.Biomed (AAM) dalam rangkaian AMUSE 2026 Session INSPIRE bersama Haju Medical di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang.

Dokter Dianca menyampaikannya dalam sesi diskusi bertajuk “Precision in Every Plane: Clinical Cases with Lorient.

Melalui berbagai studi kasus klinis, dr. Dianca membagikan pengalamannya dalam menerapkan pendekatan facial contouring yang presisi guna menghasilkan tampilan yang harmonis, natural, dan tetap selaras dengan karakter wajah setiap pasien.

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“Hasil terbaik bukan tentang perubahan yang terlihat berlebihan, tetapi bagaimana kita dapat menghadirkan perbaikan yang tetap menjaga karakter alami wajah pasien. Di situlah presisi menjadi sangat penting dalam setiap tindakan,” ujar dr. Dianca Oetama.

Dalam sesi ini, dr. Dianca juga menekankan bahwa perencanaan treatment yang matang, analisis wajah yang detail, serta pemilihan produk yang tepat merupakan elemen penting dalam menciptakan hasil facial contouring yang konsisten dan natural.

Facial contouring modern untuk estetika bukan sekadar teknik, melainkan pendekatan menggabungkan seni, presisi, dan pemahaman anatomi wajah secara mendalam.

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TAGS   estetika  dokter estetika  facial contouring  Kecantikan 
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