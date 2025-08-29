Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Dokter Hewan

Oleh Dahlan Iskan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 12:56 WIB
Dokter Hewan - JPNN.COM
Dahlan Iskan (kanan) bersama drh. Yuda Heru Fibrianto. Foto: disway

jpnn.com - Yang terakhir bertemu drh. Yuda ialah istri saya: bulan lalu.

Sebelum dia berangkat, saya berpesan kepada istri: jangan bertanya apa pun soal kesehatan. Kasihan beliau. Bisa dianggap melanggar hukum: dokter hewan kok mendiagnosis manusia.

Dokter hewan Yuda sendiri tidak pernah mau menjawab pertanyaan orang yang datang, apalagi kalau yang datang ke rumahnya itu mengeluhkan sakitnya. Agar diobati.

Baca Juga:

Yuda pasti tidak mau melayani. Ia tahu itu melanggar hukum.

Pesan saya yang lain: jangan kaget kalau bertemu sosok Yuda. Jangan lihat penampilan fisiknya, apalagi caranya berpakaian.
Orangnya nyentrik. Berpakaian asal-asalan. Seperti seorang petani yang baru pulang dari tegalan.

Jangan kaget pula kalau orangnya hanya pakai sandal.  Begitulah pengalaman saya bertemu dengannya. Di rumahnya. Di Magelang. Tiga tahun lalu.

Baca Juga:

Rumah itu masih terbilang di dalam kota. Bukan rumah yang mentereng. Terkesan rumah biasa yang kurang terawat.

Dari Magelang istri saya mengirim WA: "Sudah berubah. Pak Yuda cukup rapi. Pakai sepatu," kata istri saya. "Beliau baru tiba dari kampus UGM. Selesai mengajar langsung ke Magelang," ceritanyi.

Apakah saya bodoh bin tolol? Saya tidak tahu. Mungkin. Setidaknya saya tidak keberatan kalau ada orang yang mengatakan saya tolol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Disway  Stemcell  dokter yuda  sekretom  drh Yuda  drh Yuda Heru Fibrianto 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp