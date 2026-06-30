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JPNN.com - Dahlan Iskan

Dokter Icha

Selasa, 30 Juni 2026 – 05:20 WIB
Dokter Icha - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - PANORAMA di perjalanan saya ke Buffalo ini sebenarnya indah sekali. Namun, lima berita duka masuk ke HP saya: dokter Icha gantung diri setelah ditekan dua anggota DPRD di NTT.

Bu Muslimah, si guru legendaris di film Laskar Pelangi, meninggal di Belitung.

Lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal saat latihan militer.

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Tetangga sebelah rumah lama saya meninggal sebulan setelah saya bergurau kepadanya bahwa ia nanti akan langsung masuk surga –karena sudah terlalu lama di neraka: Prof Anton Prijatno SH.

Ia ketua Yayasan Universitas Surabaya (Ubaya) yang juga mantan rektor di kampus itu.

Istilah sudah lama di neraka muncul karena ia tetap jadi kader Golkar yang sangat loyal, di bawah ketuanya yang militer dan sangat keras kepadanya: Kol Purn (Alm) Moh Said.

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Maka sedih dan senang melintas di pikiran saya di sepanjang perjalanan Connecticut-Buffalo. Padahal di kiri jalan ini ada sungai Susquehanna yang panjangnya lebih 700 km. Meliuk indah. Airnya jernih.

Dokter Icha mempertaruhkan profesinya sampai ke nyawa. Dokter Icha, di mata saya, adalah...

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TAGS   Dokter Icha  Dahlan Iskan  dokter  Timor Tengah Utara 
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