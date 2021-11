Dokter Indra Bramanti Berbagi Strategi Lolos PKM kepada Mahasiswa UWM Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menggelar sosialisasi Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi 320 mahasiswanya pada Senin (22/11).

Melalui sosialisasi tersebut, UWM Yogyakarta mengajak mahasiswa untuk ambil bagian dalam PKM 2021.

Dokter gigi Indra Bramanti sebagai pemateri mengungkapkan pada awalnya sempat kesulitan menemukan mahasiswa yang akan dibimbing mengikuti PKM.

"Ketika mereka mendapatkan penjelasan dan mengetahui peran strategis PKM bagi mahasiswa dan universitas, mereka antusias ikut PKM," katanya.

Berpedoman pada pengalaman membimbing PKM, Indra pun membagikan strateginya.

Menurut Indra, strategi kesuksesan lolos PKM adalah dengan menerapkan prinsip TEAM yaitu Together, Everyone, Achieves, dan More.

Terkait topik dan kreasi dalam PKM, Indra menyebutkan yang terpenting di dalamnya terdapat problem sosial, alternatif solusi, dan manfaat bagi masyarakat.

"Kepekaan panca indra kita (mahasiswa, red) untuk mengendus problem yang ada itu tahap awal untuk mendapatkan topik atau kreasi yang menarik, aktual, dan relevan bagi masyarakat," jelasnya. (mcr25/jpnn)



