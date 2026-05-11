Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Opini

Dokter Internship Gugur: Negara Tidak Boleh Lagi Menormalisasi Kelelahan dan Kelalaian Sistem

Oleh: Muhammad Fadel Yudawa

Senin, 11 Mei 2026 – 18:59 WIB
Dokter Internship Gugur: Negara Tidak Boleh Lagi Menormalisasi Kelelahan dan Kelalaian Sistem - JPNN.COM
Direktur Eksekutif LKMI Muhammad Fadel Yudawa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kematian empat dokter peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) dalam kurun waktu kurang dari enam bulan merupakan tragedi yang tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden individual semata.

Ini bukan sekadar persoalan “ketahanan fisik”, “mental pribadi”, atau nasib buruk di tempat kerja.

Publik perlu melihat lebih jernih bahwa rangkaian peristiwa ini mengandung pesan serius tentang adanya persoalan sistemik dalam tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Baca Juga:

Program internship sejatinya dibentuk sebagai fase pembinaan transisi dari dunia akademik menuju praktik profesional. Namun dalam praktiknya, banyak peserta internship justru menghadapi beban kerja yang sering kali melampaui fungsi pendidikan itu sendiri.

Di berbagai daerah, dokter internship tidak jarang ditempatkan sebagai penutup kekurangan tenaga layanan kesehatan, bekerja dengan jam panjang, tekanan tinggi, dan pengawasan yang belum optimal.

Dalam konteks pelayanan kesehatan nasional yang masih mengalami ketimpangan distribusi tenaga medis, dokter internship akhirnya berada di posisi paling rentan. Mereka memikul tanggung jawab besar, tetapi tidak selalu memiliki perlindungan, supervisi, maupun ruang aman untuk menyampaikan keluhan.

Baca Juga:

Situasi inilah yang perlahan membentuk budaya diam di lingkungan pelayanan kesehatan: lelah dianggap biasa, tekanan dianggap bagian dari proses, dan keluhan sering dipersepsikan sebagai kelemahan.

Padahal dunia kedokteran tidak boleh dibangun di atas normalisasi kelelahan. Dokter tetap manusia yang memiliki batas fisik dan psikologis. Ketika sistem gagal menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, maka risiko terhadap keselamatan tenaga kesehatan dan mutu pelayanan pasien akan semakin besar.

Kematian empat dokter peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan merupakan tragedi yang tak bisa dipandang sepele.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Program Internship Dokter Indonesia  Dokter Internship Gugur 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp