Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dokter Jeri Angkat Bicara Soal Viral Dugaan Selingkuh di Mall LW Pekanbaru  

Rabu, 01 Oktober 2025 – 13:50 WIB
Dokter Jeri Angkat Bicara Soal Viral Dugaan Selingkuh di Mall LW Pekanbaru   - JPNN.COM
Dokter Jeri Adli yang viral diduga kepergok selingkuh di Mall Living World Pekanbaru. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang dokter di Pekanbaru Jeri Adli akhirnya angkat bicara terkait video yang viral di media sosial yang menuding dirinya berselingkuh setelah kepergok bersama seorang perempuan di Mall Living World, Pekanbaru.

Video viral itu beredar luas sejak sepekan terakhir. Di mana Dokter Jeri divideokan tengah bersama wanita di Mall Living World (LW).

Kemudian dipergoki oleh seorang wanita bernama Novi yang mengaku sebagai istri sah.

Baca Juga:

Video tersebut kemudian viral se jagad maya.

Menanggapi viralnya video itu, Jeri membantah tuduhan tersebut dan menyebut isu yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Ia mengaku harus memberikan klarifikasi agar publik tidak terseret opini yang salah.

Baca Juga:

“Saya mohon maaf atas kegaduhan yang timbul akibat berita viral yang tidak benar. Klarifikasi ini saya sampaikan agar menjadi informasi yang jelas,” kata Jeri Rabu (1/10).

Jeri mengungkapkan, sejak awal pernikahannya dengan Novi pada 2016 sudah mendapat penolakan keras dari orang tua dan keluarga besarnya.

Menanggapi viralnya video itu, Jeri membantah tuduhan tersebut dan menyebut isu yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dokter jeri  Pekanbaru  Selingkuh  Video Viral 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp