JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni

Kamis, 13 November 2025 – 05:55 WIB
Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni - JPNN.COM
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Akan tetapi, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu tidak membeberkan detail sakit yang diderita Ammar Zoni.

Dokter Kamelia hanya menyebut mantan suami Irish Bella itu mengeluhkan bagian kakinya.

"Kakinya kebas," bebernya.

Selain itu, Dokter Kamelia juga merasa miris melihat keadaan Ammar Zoni di Nusakambangan.

Sebab, Ammar Zoni harus diborgol dan mata ditutup ketika hendak menjalani sidang.

Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

