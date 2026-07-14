Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Dokter Kecantikan Anggi Aprilyani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Penistaan Agama

Selasa, 14 Juli 2026 – 06:38 WIB
Dokter Kecantikan Anggi Aprilyani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Penistaan Agama - JPNN.COM
Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama DPP TOPAN RI Benny Pardede, S.H., bersama Ketua Umumnya, Sumondang Simangunsong, S.H., M.H melaporkan dr. Anggi Aprilyani M. Biomed AAM Dipl. CIBTAC ke Polda Metro Jaya pada Minggu (12/7/2026) atas dugaan penistaan agama. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN RI) resmi melaporkan seorang wanita bernama dr. Anggi Aprilyani M. Biomed AAM Dipl. CIBTAC., yang berprofesi sebagai seorang dokter kecantikan ke Polda Metro Jaya pada Minggu (12/7/2026).

Laporan tersebut diterima dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/5086/VII/2026/SKPT/Polda Metro Jaya.

Pelapornya adalah Benny Pardede, S.H., sebagai Ketua DPP Bidang Kerukunan Umat Beragama DPP TOPAN RI bersama Ketua Umumnya, Sumondang Simangunsong, S.H., M.H.

Baca Juga:

"Kami sudah secara resmi telah melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindak Pidana Penistaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Polda Metro Jaya," ujar Benny Pardede kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Benny Pardede mengaku pihaknya melaporkan dr. Anggi Aprilyani berdasarkan bukti video dalam konten yang diunggah di media sosial pada saat setelah masuk di dalam Gereja Katolik, kota Manchester, Inggris.

Dalam video tersebut, dr. Anggi Aprilyani selaku Terlapor mengatakan mau muntah ketika melihat kegiatan ibadah di Gereja Manchester tersebut.

Baca Juga:

"Kami menilai pernyataan tersebut diduga kuat telah menghina, menista serta melukai perasaan umat Katolik di seluruh dunia, khususnya umat Katolik yang ada di Indonesia," tegas Benny Pardede.

Apalagi, kata Benny Pardede, agama Katolik adalah merupakan salah satu dari beberapa Agama yang diakui di Indonesia.

DPP TOPAN RI resmi melaporkan dokter Anggi Aprilyani M Biomed yang berprofesi sebagai seorang dokter kecantikan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Metro Jaya  penistaan agama  dokter  Anggi Aprilyani 
BERITA POLDA METRO JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp