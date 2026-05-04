Dokter Magang Meninggal di Jambi, Komisi IX Minta Kemenkes Investigasi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan melakukan investasi kasus dokter internship atau magang meninggal dunia diduga karena kelebihan beban kerja.

“Meminta Kemenkes melakukan audit investigasi atas kasus tersebut untuk mengetahui penyebab kematian dari yang bersangkutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dihubungi dari Jakarta, Senin (4/5).

Legislator bidang kesehatan dan ketenagakerjaan itu menyampaikan pernyataan tersebut merespons meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmy, dokter internship yang menjalankan tugas di Jambi.

Yahya menyampaikan dukacita mendalam serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengusutan kasus tersebut.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi karena informasinya yang bersangkutan sudah menderita sakit, tetapi dipaksa untuk tetap praktik. Diduga yang bersangkutan mengalami kelelahan. Masyarakat harus mendapatkan akses secara luas terhadap audit yang dilakukan," ungkap Yahya.

Dia meminta supaya kasus tersebut dibuka kepada publik secara transparan. Jika terbukti ada pihak-pihak yang melakukan kesalahan, dia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas, termasuk penegakan hukum.

"Jika terdapat indikasi pidana akibat kelalaian sehingga menyebabkan kematian segera diproses secara hukum," katanya.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Yahya mendesak Kemenkes melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap dokter peserta internship sebelum ditugaskan. Hal ini untuk memastikan dokter magang benar-benar dalam kondisi sehat.