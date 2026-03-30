Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dokter Muda di Cianjur Meninggal Diduga Karena Campak, Dedi Mulyadi Ambil Langkah Ini

Senin, 30 Maret 2026 – 16:33 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CIANJUR - Seorang dokter berinisial AMW (26 tahun) meninggal dunia diduga karena terkena penyakit campak saat bertugas di rumah sakit di Cianjur, pada Kamis (26/3).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar penanganan kasus campak segera ditangani secara komprehensif.

"Imbauannya dinas kesehatan segera mengidentifikasi, problem di mana, penyebaran seperti apa sehingga dalam pekan ini dilakukan langkah penanganan komprehensif," kata Dedi di Bandung, Senin (30/3).

Baca Juga:

Dia mengaku akan segera menghubungi bupati Cianjur yang notabene merupakan seorang dokter juga. Dedi pun turut berduka cita dokter yang meninggal dunia diduga karena kasus campak.

"Nanti bupatinya saya telepon sekarang, saya turut berduka cita itu pengabdian tertinggi dokter meninggal di tempat pengabdiannya ketika sedang mengabdi. Saya menyampaikan duka mendalam tapi penyakitnya harus ditangani," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengatakan penanganan kasus campak harus diselesaikan oleh semua pihak.

Baca Juga:

Pasalnya, imunisasi tidak mencegah sakit campak akan tetapi meringankan gejala.

"Masyarakat disadarkan bahwa penyakit campak virus ganas sekali bisa menyerang otak paru paru dan lainnya termasuk mata jadi buta, padahal obat tersedia kalau mau campak tidak ada," ucapnya.

Respons Dedi Mulyadi soal meninggalnya dokter muda di Cianjur diduga terinfeksi campak.

TAGS   Dedi Mulyadi  campak  imunisasi campak  Dokter Muda 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp