Dokter Priguna Divonis 11 Tahun Penjara, Ada juga Uang Restitusi

Rabu, 05 November 2025 – 18:23 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Dokter Priguna Anugerah Pratama (PAP) divonis 11 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menilai "dokter cabul" itu terbukti melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Vonis dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan didampingi dua anggota yaitu, Sri Senaningsih dan Zulfikar Siregar.

"Mengadili, menyatakan, saudara Priguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana kekerasan seksual," ujar Hakim Ketua sekaligus Ketua PN Bandung Lingga Setiawan, Rabu (5/11/2025).

"Menjatuhkan pidana selama 11 tahun dan denda Rp100 juta, dengan ketentuan bila tidak bisa membayarkannya diganti dengan hukuman penjara tiga bulan," sambungnya.

Selain pidana pokok, hakim juga memvonis terdakwa untuk membayar restitusi atau uang ganti rugi kepada ketiga korban dengan total Rp 137 juta lebih.

Uang restitusi ini diwajibkan dibayar kepada korban FH senilai Rp79.429.000, Rp49.810.000 untuk korban NK, dan sebesar Rp8.640.000 untuk korban FPA.

Pidana tambahan ini dibebankan kepada terdakwa berdasarkan perhitungan LPSK dengan Nomor: R-3632/4.1.IP/LPSK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025.