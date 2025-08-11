Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Dokter Reza Gladys Perluas Pasar dengan Membuka Gerai di Mal

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:33 WIB
Pembukaan gerai perdana Glafidsya di mal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Industri skincare Tanah Air kembali diramaikan dengan langkah baru dari dr. Reza Gladys, yang bersama sang suami, dr. Attaubah Mufid, membuka gerai perdana Glafidsya di Mall Central Park, Jakarta Barat, Jumat (8/8).

Kehadiran gerai ini menjadi momen penting bagi keduanya, sekaligus pembuktian bahwa brand lokal mampu bersaing di pasar premium.

"Prosesnya lama, karena buka store di mal itu enggak gampang. Legalitas harus lengkap dan jelas. Produk Glafidsya semua sudah BPOM, aman, sehingga bisa masuk mal,” ujar dr. Reza Gladys.

Menurutnya, keputusan membuka gerai di mall bertujuan mendekatkan produk kepada konsumen.

Selama ini, pembelian Glafidsya hanya bisa dilakukan melalui klinik atau e-commerce.

“Sekarang belinya enggak cuma di klinik atau online, sudah ada tokonya, jadi, customer bisa langsung datang dan coba produk,” tambahnya.

Attaubah Mufid menuturkan, proses desain dan pemilihan lokasi dipercayakan pada tim manajemen.

Nuansa soft pink dipilih sebagai tema interior, melambangkan keindahan dan kelembutan yang identik dengan kaum hawa.

Ekspansi ke pasar offline, Reza Gladys buka gerai di Central Park dengan konsep feminin.

TAGS   Reza Gladys  glafidsya  mal  gerai kecantikan  Attaubah Mufid 
