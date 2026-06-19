Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dokter Richard Lee Ajukan Permohonan Tahanan Kota, Ini Alasannya

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:13 WIB
Dokter Richard Lee Ajukan Permohonan Tahanan Kota, Ini Alasannya - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, TANGERANG - Dokter Richard Lee ternyata tengah mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (18/6).

"Kami menyampaikan surat permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota," kata Faizal Hafied dalam tayangan Intens Investigasi.

Baca Juga:

Menurutnya, salah satu alasan Dokter Richard Lee mengajukan permohonan pengalihan tahanan kota yakni kondisi kesehatan.

Adapun yang menjadi jaminan untuk permohonan tersebut yakni istri serta kuasa hukum Richard Lee.

"Dengan jaminan dari istri dan kami juga dari kuasa hukum," jelasnya.

Baca Juga:

Faizal Hafied berharap pihak terkait bisa mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Richard Lee.

Selain itu, dia memastikan bahwa dokter sekaligus YouTuber itu bakal kooperatif menjalani sidang terkait kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Dokter Richard Lee ternyata tengah mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee  dr Richard Lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp