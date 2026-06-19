Dokter Richard Lee Ajukan Permohonan Tahanan Kota, Ini Alasannya

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:13 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Dokter Richard Lee ternyata tengah mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (18/6).

"Kami menyampaikan surat permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota," kata Faizal Hafied dalam tayangan Intens Investigasi.

Menurutnya, salah satu alasan Dokter Richard Lee mengajukan permohonan pengalihan tahanan kota yakni kondisi kesehatan.

Adapun yang menjadi jaminan untuk permohonan tersebut yakni istri serta kuasa hukum Richard Lee.

"Dengan jaminan dari istri dan kami juga dari kuasa hukum," jelasnya.

Faizal Hafied berharap pihak terkait bisa mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Richard Lee.

Selain itu, dia memastikan bahwa dokter sekaligus YouTuber itu bakal kooperatif menjalani sidang terkait kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.