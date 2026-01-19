Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dokter Richard Lee Batal Diperiksa Hari Ini, Polisi Beri Penjelasan

Senin, 19 Januari 2026 – 14:14 WIB
Dokter Richard Lee Batal Diperiksa Hari Ini, Polisi Beri Penjelasan - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemeriksaan Dokter Richard Lee di Polda Metro Jaya yang rencana dilakukan pada Senin (19/1) terpaksa ditunda.

Penyidik Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lantaran karena kondisi Richard Lee belum sehat.

"Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan karena kondisi masih kurang fit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (19/1).

Baca Juga:

Pihak kepolisian belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Richard Lee.

Penyidik bakal menginformasikan kembali terkait pemanggilan selanjutnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berencana memeriksa kembali Dokter Richard Lee pada Senin (19/1).

Baca Juga:

Richard Lee merupakan tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan.

"Setelah kami konfirmasi kepada rekan-rekan penyidik, pemeriksaan terhadap saudara dokter inisial RL itu akan dijadwalkan tanggal 19 Januari 2026," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak, Jumat (9/1).

Pemeriksaan Dokter Richard Lee di Polda Metro Jaya yang rencana dilakukan pada Senin (19/1) terpaksa ditunda.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  dr Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp