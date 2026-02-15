Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dokter Richard Lee Dicekal ke Luar Negeri, Ini Jadwal Pemeriksaan Berikutnya

Minggu, 15 Februari 2026 – 11:11 WIB
Dokter Richard Lee Dicekal ke Luar Negeri, Ini Jadwal Pemeriksaan Berikutnya - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Instagram/dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa tersangka Dokter Richard Lee (DRL) atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan pada Kamis (19/2).

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah gugatan praperadilan Richard Lee ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada Kamis (19/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Sabtu (14/2).

Baca Juga:

Menurutnya, surat panggilan terhadap Richard Lee sudah dikonfirmasi oleh pihak pengacara dan sudah diterima.

"Kami tunggu Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL," tegasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto memastikan dalam penanganan perkara, penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional, tidak terpengaruh dalam bentuk intervensi apa pun.

Baca Juga:

"Jadi, proses perkara ini kami sampaikan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Kami akan mengupdate terus kepada rekan-rekan terkait tentang penanganan perkara tersangka DRL," ucapnya.

Selain itu, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat pencegahan dan tangkal (cekal) terhadap Richard Lee.

Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa tersangka Dokter Richard Lee atas kasus pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Richard Lee  dr Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp