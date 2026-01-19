Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Dokter Richard Lee Masih Sakit

Senin, 19 Januari 2026 – 10:24 WIB
Dokter Richard Lee Masih Sakit
Dokter Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya berencana memeriksa kembali tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan dr. Richard Lee pada Senin (19/1) ini.

Namun, Dokter Richard Lee belum sehat alias masih sakit, sehingga Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lanjutan.

"Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan karena kondisi masih kurang fit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.



Budi belum bisa memastikan kapan pemeriksaan lanjutan Richard Lee dapat dilakukan kembali, ia hanya menyebutkan pihaknya akan menginformasikan kembali.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berencana memeriksa Dokter Richard Lee pada Senin ini.

"Setelah kami konfirmasi kepada rekan-rekan penyidik, pemeriksaan terhadap saudara dokter inisial RL itu akan dijadwalkan tanggal 19 Januari 2026," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1).



Dia juga mengatakan pemeriksaan terhadap Richard Lee masih melanjutkan pertanyaan ke-74 sampai ke-85.

"Karena kemarin baru sampai ke pertanyaan 73, apa saja yang didalami? Nanti setelah tuntas semua pertanyaan itu diberikan, karena nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan," ucap Reonald.

Dokter Richard Lee belum sehat alias masih sakit, sehingga Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lanjutan.

TAGS   Dokter Richard Lee  dr Richard Lee  Richard Lee  Perlindungan Konsumen  Polda Metro Jaya 
