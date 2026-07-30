Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dokter Richard Lee: Saya Sudah Lama Enggak Ketemu Anak-anak

Kamis, 30 Juli 2026 – 11:31 WIB
Dokter Richard Lee: Saya Sudah Lama Enggak Ketemu Anak-anak - JPNN.COM
Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya.

Dia belum bisa berjumpa lantaran masih menjalani proses hukum terkait kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan terkait produk kecantikan.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya, Richard Lee kini mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Baca Juga:

"Saya cuma membandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, Amerika, disidang terlebih dahulu, ditentukan bersalah, baru ditahan atau ditangkap. Cuma di Indonesia menurut saya gokil sih, luar biasa," kata Dokter Richard Lee dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

YouTuber sekaligus dokter kecantikan itu merasa kehilangan banyak waktu dengan keluarga.

Oleh sebab itu, Dokter Richard Lee merasa sangat merindukan anak-anaknya di rumah.

Baca Juga:

"Saya sudah lama enggak ketemu dengan anak-anak saya," bebernya.

Meski bakal tetap mematuhi proses hukum yang berlaku, Dokter Richard Lee tidak bisa menutupi kesedihannya.

Dokter Richard Lee mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya. Dia belum bisa berjumpa lantaran masih menjalani proses hukum terkait kasus...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dokter Richard Lee  Richard Lee  kasus richard lee  richard lee ditahan 
BERITA DOKTER RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp