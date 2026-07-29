Dokter Richard Lee Ungkap Kerinduan Terhadap Anak-anaknya

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengaku sangat merindukan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya, dia kini masih harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

"Saya cuma membandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, Amerika, disidang terlebih dahulu, ditentukan bersalah, baru ditahan atau ditangkap. Cuma di Indonesia menurut saya gokil sih, luar biasa," kata Dokter Richard Lee dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Oleh sebab itu, YouTuber sekaligus dokter kecantikan tersebut merasa kehilangan banyak waktu dengan keluarga.

Dokter Richard Lee pun mengaku sangat merindukan anak-anaknya di rumah.

"Saya sudah lama enggak ketemu dengan anak-anak saya," ucap terdakwa kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan terkait produk kecantikan itu.

Meski bakal tetap mematuhi hukum yang berlaku, Dokter Richard Lee tidak bisa menutupi kesedihannya.

Dia bahkan terlihat menangis ketika membahas kerinduan terhadap buah hati.