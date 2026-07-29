Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dokter Richard Lee Ungkap Kerinduan Terhadap Anak-anaknya

Rabu, 29 Juli 2026 – 10:20 WIB
Dokter Richard Lee Ungkap Kerinduan Terhadap Anak-anaknya - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengaku sangat merindukan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya, dia kini masih harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

"Saya cuma membandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, Amerika, disidang terlebih dahulu, ditentukan bersalah, baru ditahan atau ditangkap. Cuma di Indonesia menurut saya gokil sih, luar biasa," kata Dokter Richard Lee dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, YouTuber sekaligus dokter kecantikan tersebut merasa kehilangan banyak waktu dengan keluarga.

Dokter Richard Lee pun mengaku sangat merindukan anak-anaknya di rumah.

"Saya sudah lama enggak ketemu dengan anak-anak saya," ucap terdakwa kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan terkait produk kecantikan itu.

Baca Juga:

Meski bakal tetap mematuhi hukum yang berlaku, Dokter Richard Lee tidak bisa menutupi kesedihannya.

Dia bahkan terlihat menangis ketika membahas kerinduan terhadap buah hati.

Dokter Richard Lee mengaku sangat merindukan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dokter Richard Lee  Richard Lee  kasus richard lee  Dokter Richard Lee ditangkap 
BERITA DOKTER RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp