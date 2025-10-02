Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Dokter Soal Galon PC Bahaya Bagi Ibu Hamil: Tidak Ada Bukti Ilmiah

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:53 WIB
Ilustrasi galon guna ulang. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Isu tentang bahaya air minum dari galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC) bagi ibu hamil dipastikan tidak benar.

Sejumlah dokter menegaskan air mineral dari galon PC aman dikonsumsi dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil serta janin.

“Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah bahwa air mineral dari galon polikarbonat berbahaya untuk ibu hamil. Justru, air mineral sangat penting untuk ibu hamil dan menyusui,” kata dr. Dyah Novita Anggraini.

Menurutnya, air dari sumber berkualitas mengandung mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan selenium.

Kalsium berperan dalam pertumbuhan tulang janin, sementara magnesium membantu mencegah tekanan darah tinggi yang bisa memicu risiko kelahiran prematur.

“Berkat kandungan mineral tersebut, air mineral punya manfaat besar untuk tubuh, termasuk bagi ibu hamil,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. H. Muh. Natsir Nugroho, Sp.OG, M.Kes.

Keduanya menegaskan kesehatan janin jauh lebih dipengaruhi oleh nutrisi seimbang dan kondisi ibu dibandingkan kemasan air minum.

TAGS   Galon Guna Ulang  Keamanan Air Minum Galon Guna Ulang  AMDK  dokter  Galon PC 
