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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Dokter Spesialis Beberkan Bahaya Anak Kecanduan Gawai

Selasa, 28 Juli 2026 – 00:11 WIB
Dokter Spesialis Beberkan Bahaya Anak Kecanduan Gawai - JPNN.COM
Dokter Spesialis Anak Eka Hospital Cilegon dr Dianing Latifah. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANTEN - Dokter spesialis Eka Hospital Cilegon dr Dianing Latifah mengungkapkan dampak negatif akibat anak kecanduan gawai.

Menurut Dianing, zaman sekarang penggunaan gawai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari termasuk bagi anak-anak.

"Mulai dari menonton video, bermain gim, dan mengikuti pembelajaran daring. Dilihat dari itu, memang penggunaan gadget memberikan banyak manfaat," ungkap Dianing kepada JPNN.com Senin (27/7).

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Akan tetapi, kata Dianing, pengunaan gawai berlebihan terhadap anak-anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang.

"Penggunaan gawai secara berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik anak, karena paparan layar dalam waktu lama menyebabkan mata lelah, gangguan tidur, dan nyeri pada bagian punggung maupun leher," ujarnya.

"Bisa juga menurunkan aktivitas fisik yang berisiko meningkatkan kejadian obesitas pada anak," sambung dia.

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Dia menjelaskan tanda-tanda anak mulai kecanduan smartphone bisa dilihat dari penggunaan durasi terlalu lama.

"Biasanya anak kecanduan gawai menjadikan dia kehilangan minat terhadap aktivitas lain lebih memilih bermain gadget dibanding berinteraksi dengan keluarga ataupun teman," katanya.

Dokter spesialis Eka Hospital memberikan solusi bagi orang tua agar anak tidak kecanduan penggunaan gawai.

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TAGS   kecanduan gawai  Anak Anak  Dokter Spesialis  Smartphone 
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