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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Dokter Spesialis Ingatkan Lemak Wajib Ada Dalam Menu MPASI Anak

Rabu, 03 Juni 2026 – 15:26 WIB
Dokter Spesialis Ingatkan Lemak Wajib Ada Dalam Menu MPASI Anak - JPNN.COM
Dokter spesialis anak, dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med. SC., Sp.A., (paling kanan) mengingatkan orang tua bahwa lemak wajib ada dalam menu MPASI anak. Foto dokumentasi Bumboo

jpnn.com, JAKARTA - Lemak masih kerap dianggap sebagai nutrisi yang harus dihindari. Padahal, bagi anak di bawah usia dua tahun, lemak justru menjadi komponen penting dalam menu Makanan Pendamping ASI atau MPASI, terutama untuk mendukung tumbuh kembang dan perkembangan otak.

Dokter spesialis anak Ian Suryadi Suteja mengatakan pembatasan gula, garam, dan lemak memang penting bagi orang dewasa. Namun, hal itu tidak berlaku sama bagi anak, khususnya pada masa awal kehidupan.

“Bagi orang dewasa, gula, garam, lemak harus dibatasi. Namun, ini tidak berlaku untuk anak-anak di bawah dua tahun, terutama sekali lemak. Lemak itu penting sekali untuk anak. Lemak wajib ada di tiap menu MPASI anak,” ujar dr. Ian di dalam acara Relaunch Bumboo Fat Oil di Jakarta, Rabu (3/6). 

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Menurut Ian, lemak merupakan salah satu dari tiga makronutrisi utama selain karbohidrat dan protein. Karena itu, lemak dibutuhkan dalam jumlah cukup besar pada menu harian anak.

“Kebutuhan lemak anak di bawah dua tahun itu 39 persen dan di atas dua tahun 34 persen dari kebutuhan kalorinya setiap hari,” katanya.

Dia menjelaskan lemak tak jenuh seperti DHA, omega-3, dan omega-6 berperan penting dalam perkembangan otak anak. Terlebih, pembentukan otak berlangsung pesat pada dua tahun pertama kehidupan.

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“Otak anak dibentuk dalam dua tahun pertama, dan salah satu pembentuk utama otak adalah lemak. Kalau anak tidak mendapat lemak yang cukup, perkembangan otaknya jadi tidak optimal,” jelas dr. Ian 

Selain lemak tak jenuh, dr. Ian juga menekankan pentingnya lemak jenuh sebagai sumber kalori bagi anak. Dalam satu gram lemak jenuh terkandung sekitar 9 kkal, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein yang masing-masing mengandung sekitar 4 kkal.

Dokter spesialis anak Ian Suryadi Suteja mengingatkan orang tua bahwa lemak wajib ada dalam menu MPASI anak.

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TAGS   MPASI  Dokter Spesialis Anak  Lemak  Nutrisi 
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