Nasional - Kesehatan

Dokter Waluyo Beri Saran Penting Bagi Pemudik, Jangan Anggap Remeh

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:38 WIB
Dokter Waluyo Beri Saran Penting Bagi Pemudik, Jangan Anggap Remeh
Arsip - Pemudik memadati jalur mudik Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dokter spesialis penyakit dalam Waluyo Dwi Cahyono memberikan saran kepada pemudik yang mengemudi kendaraan.

Dia menyarankan agar pengemudi menjaga tubuh dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan.

Yang tidak kalah penting, pengemudi beristirahat setiap dua jam selama perjalanan agar tidak terlalu lelah dan bisa berkonsentrasi selama berkendara.

"Kalau mengemudi, setiap dua jam harus istirahat," kata dr. Waluyo Dwi Cahyono, SpPD- KEMD, FINASIM dalam acara Halodoc Talks bertajuk "Transitioning Safely: Managing Ramadan Health Risks During Eid Festivities" di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dokter Waluyo juga menyarankan para pemudik untuk mengatur makan dan menghindari makan berlebihan selama perjalanan.

"Jangan memaksakan diri, dan konsumsi makanan yang terukur juga," kata dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Pemudik dengan penyakit seperti diabetes yang butuh rutin minum obat pun harus tetap disiplin minum obat selama dalam perjalanan.

"Kalau dia mengkonsumsi obat, walaupun di dalam perjalanan, obat tetap harus dikonsumsi," ucapnya.

Dokter spesialis penyakit dalam Waluyo Dwi Cahyono memberikan saran penting kepada pemudik, terutama pegemudi, serta yang menderita penyakit.

