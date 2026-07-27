Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Motor

Dokumen Skuter Listrik Terbaru Yamaha Terungkap

Senin, 27 Juli 2026 – 06:42 WIB
Dokumen Skuter Listrik Terbaru Yamaha Terungkap - JPNN.COM
Dokumen paten calon skuter listrik baru Yamaha. Foto:

jpnn.com - Yamaha dikabarkan tengah menyiapkan amunisi baru lewat skuter listrik bergaya sporty.

Rencananya, motor listrik anyar itu diproyeksikan menjadi penantang Honda CUV e.

Dokumen paten yang diajukan pada akhir 2025 memperlihatkan desain motor yang sudah sangat mendekati versi produksi.

Baca Juga:

Sejumlah detail seperti kaca spion, dudukan pelat nomor, hingga bentuk bodi lengkap memunculkan dugaan bahwa peluncurannya tinggal menunggu waktu.

Dari sisi tampilan, motor listrik anyar Yamaha mengusung desain agresif dengan garis bodi tegas.

Sorotan utamanya ada pada lampu depan yang memakai empat proyektor LED membentuk huruf V, memberikan kesan modern sekaligus futuristis.

Baca Juga:

Dokumen Skuter Listrik Terbaru Yamaha Terungkap

Motor juga dibekali pelek 14 inci dengan desain palang berbentuk huruf Y, yang mengingatkan pada model Yamaha NMAX 155, NVX 155, dan LEXi 155.

Yamaha dikabarkan tengah menyiapkan amunisi baru lewat skuter listrik bergaya sporty.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   skuter listrik Yamaha  Motor Yamaha  Yamaha  motor listrik  otomotif 
BERITA SKUTER LISTRIK YAMAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp